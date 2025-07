Nuovo blackout e oltre 100 alberi caduti | notte da incubo per il maltempo a Bergamo

Una notte da incubo per Bergamo, colpita da un violento maltempo che ha provocato un blackout esteso e oltre 100 alberi caduti in tutta la città. Le zone di Belvedere, San Vigilio e Sorisole sono state particolarmente colpite, lasciando residenti e commercianti senza energia e con i mezzi di trasporto rallentati. La sfida ora è ripartire al più presto, garantendo sicurezza e normalità alla comunità bergamasca, pronti a ricostruire e riparare le ferite di questa calamità.

Bergamo, 8 luglio 2025 – Diverse zone di Bergamo e provincia sono rimaste senza corrente a causa delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla Bergamasca nelle ultime ore. Tra queste una parte della zona di Belvedere, a San Vigilio, e dei Colli a Bergamo. Per quasi tutta la notte sono rimaste al buio diverse zone dell'abitato di Sorisole. A Bergamo città sono caduti oltre cento alberi, come conferma l'assessore comunale al Verde Oriana Ruzzini: "Fino a ora abbiamo superato i cento siti segnalati per alberi caduti o danneggiati. Stiamo intervenendo e operando per priorità: prima sugli alberi, con la bonifica e la messa in sicurezza, e poi sul vasto tappeto di foglie e rami che è visibile in tutta la città, a causa dei danni fatti dal vento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo blackout e oltre 100 alberi caduti: notte da incubo per il maltempo a Bergamo

In questa notizia si parla di: bergamo - oltre - alberi - caduti

Il 22 maggio sciopero nazionale di sanità privata e Rsa: a Bergamo oltre 3mila addetti coinvolti - Il 22 maggio si svolgerà uno sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA a Bergamo, coinvolgendo oltre 3mila addetti.

#Maltempo, da ieri sera oltre 250 interventi dei #vigilidelfuoco in #Lombardia (foto) e #FVG per forte pioggia: tra allagamenti, danni d’acqua e alberi caduti squadre impegnate soprattutto nelle province di Bergamo, Como, Varese, Udine e Pordenone. Situazio Vai su X

Temporale molto intenso transitato ad est di Monza con raffiche di vento e grandine di media taglia. Alberi caduti segnalati in zona. Il nucleo temporalesco si dirige su Bergamo. Video da Concorezzo di Simone Anthony Valtolina dal nostro gruppo teleg Vai su Facebook

Nuovo blackout e oltre 100 alberi caduti: notte da incubo per il maltempo a Bergamo; Maltempo Bergamo, serata di vento a 98 chilometri orari, pioggia e tantissimi alberi caduti; ? Allagamenti, auto distrutte, blackout, voli dirottati: disastro in Lombardia.

Nuovo blackout e oltre 100 alberi caduti: notte da incubo per il maltempo a Bergamo - Sono a lungo rimaste senza corrente la zona di Belvedere, a San Vigilio, e dei Colli. Segnala ilgiorno.it

Maltempo: temporali in Lombardia, blackout Bergamo, frane in Veneto, allagamenti e alberi caduti a Genova. Allerta in 14 regioni - Dalle ore 3:00 di oggi, 8 luglio 2025, «forti nubifragi hanno interessato diverse aree della Regione Lombardia, colpendo in particolare le province di Bergamo, Como, Lecco e Varese». Segnala ilmessaggero.it