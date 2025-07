Dramma in pista a Orio aeroporto chiuso

Un grave incidente scuote l’aeroporto di Orio al Serio, provocando la sospensione temporanea delle operazioni di volo e il caos tra passeggeri e operatori. Sacbo, la società che gestisce lo scalo, ha confermato la chiusura dello scalo alle 10:20 a causa di un incidente sulla via di rullaggio. Le cause sono ancora da chiarire, mentre i voli vengono deviati su altri aeroporti. La situazione è in continua evoluzione, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Un incidente in pista all’aeroporto di Orio al Serio. Ancora frammentarie le notizie. In una nota Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio comunica “che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle 10,20 a causa di un incidente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”. I voli sono deviati su altri scali: alle 11.50 risultavano già un volo deviati su Bologna, due su Verona e sei su Milano Malpensa. Risultano otto voli in partenza cancellati. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dramma in pista a Orio, aeroporto chiuso

In questa notizia si parla di: aeroporto - orio - pista - dramma

Paura in volo, in aeroporto a Orio tenta di sfilare la pistola a un poliziotto: bloccato 24enne - Un episodio di tensione scuote l’aeroporto di Orio: un giovane di 24 anni, in stato di ebrezza e con atteggiamenti violenti, ha tentato di sfilare una pistola a un agente di polizia, generando panico tra i passeggeri in arrivo da Londra nella notte del 17 giugno.

Dramma in pista a Orio, aeroporto chiuso; Caos a Orio al Serio, voli dirottati a Malpensa e Verona: un pilota si sente male. Aereo fermo in pista; Scoppiano le gomme all'aereo Ryanair appena atterrato.

Incidente aeroporto di Bergamo: riaperta la pista di Orio al Serio - MSN - È stata riaperta la pista dell'aeroporto di Orio al Serio, danneggiata questa mattina dallo scoppio degli pneumatici del carrello posteriore di un volo Ryanair. Riporta msn.com

Incidente aeroporto di Bergamo: riaperta la pista di Orio al Serio - RaiNews - È stata riaperta la pista dell'aeroporto di Orio al Serio, danneggiata questa mattina dallo scoppio degli pneumatici del carrello posteriore di un volo Ryanair. Scrive rainews.it