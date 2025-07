Kolo Muani Juve si complica il riscatto del centravanti | la dirigenza sta facendo di tutto col PSG ma… Spunta un retroscena sorprendente

La Juventus si trova di fronte a un nuovo ostacolo nel trasferimento di Kolo Muani, un’attaccante che avrebbe potuto rinvigorire l’attacco bianconero. Nonostante gli sforzi con il PSG, la situazione si fa complicata e un retroscena sorprendente emerge all’orizzonte. La sfida tra ambizioni e realtà continua, lasciando i tifosi in attesa di una svolta decisiva: questione di giorni o di settimane?

Kolo Muani Juve, si complica il riscatto del centravanti: il club sta facendo di tutto col PSG ma. Spunta un retroscena sorprendente sul francese. La Juve continua a fare i conti con la situazione di Kolo Muani, cercando di trovare una soluzione per portare l'attaccante francese a Torino. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il club bianconero sta provando in tutti i modi a raggiungere un'intesa con il PSG, ma la trattativa è tutt'altro che semplice. Il PSG, infatti, vuole delle garanzie sul riscatto, che la Juve non è disposta a concedere senza prima vedere una continuità di rendimento da parte del giocatore.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

