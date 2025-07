Ryanair cambia le dimensioni per i bagagli a mano gratuiti | le novità

Ryanair sorprende ancora una volta i viaggiatori con un'importante novità: le dimensioni del bagaglio a mano gratuito sono state ampliate del 20%, passando da 40x25x20 cm a 40x30x20 cm, offrendo più spazio senza aumentare il peso massimo di 10 kg. Un cambiamento che rende ancora più comodo e pratico preparare il proprio bagaglio per partire leggeri e senza stress. Scopri come questa novità può migliorare la tua prossima volo!

Ryanair ha annunciato un’importante novità per chi viaggia con la compagnia low cost: da poco cambiano le dimensioni del bagaglio a mano incluso nella tariffa base. Il nuovo limite passa da 40x25x20 cm a 40x30x20 cm, con un aumento del 20 per cento del volume disponibile, da 20 a 24 litri. Il peso massimo resta di 10 kg e il bagaglio deve poter essere sistemato sotto il sedile anteriore. Questa modifica, ancora in fase di aggiornamento sul sito ufficiale, sarà accompagnata dal rinnovo dei misuratori aeroportuali e prevede sanzioni per chi supererà i nuovi limiti. La nuova normativa europea sul bagaglio a mano . 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ryanair cambia le dimensioni per i bagagli a mano gratuiti: le novità

