Netanyahu alla Casa Bianca | Trump proposto per il Nobel per la Pace

Benjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca in un momento di grande tensione e speranza. Tra colloqui strategici, una fragile tregua tra Israele e Hamas a Doha e la proposta del tycoon per il Nobel per la Pace, gli sviluppi sono piĂą che mai avvincenti. La scena si prepara a un capitolo decisivo: scopri cosa accadrĂ prossimamente. Abbonati a DayItalianews per rimanere sempre aggiornato!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloqui a Doha e tregua in corso tra Israele e Hamas. Donald Trump ha accolto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, nel loro terzo incontro dall’inizio del nuovo mandato presidenziale del tycoon. Il vertice si è tenuto in un momento cruciale, segnato da una fragile tregua tra Israele e Iran e dai negoziati indiretti tra Israele e Hamas, attualmente in corso a Doha. Trump ottimista sulla fine del conflitto a Gaza. Durante l’incontro, il presidente Trump ha dichiarato che i colloqui per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza stanno “andando molto bene”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Netanyahu alla Casa Bianca: Trump proposto per il Nobel per la Pace

In questa notizia si parla di: netanyahu - casa - bianca - trump

Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump - L’arrivo di Netanyahu alla Casa Bianca è stato un vero e proprio salotto di emozioni, tra stretti di mano calorosi e abbracci amichevoli.

Benjamin Netanyahu si è recato in visita alla Casa Bianca per una cena con Donald Trump e ha annunciato di aver nominato il presidente Usa per il Nobel per la pace. "Sta forgiando la pace mentre parliamo, in un paese, in una regione dopo l'altra", ha spieg Vai su X

Ospite di Trump alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente americano per il Nobel per la pace. “Sta forgiando la pace mentre parliamo, in un paese, in una regione dopo l’altra” Vai su Facebook

Netanyahu alla Casa Bianca: Presentata la candidatura di Trump al Nobel per la pace; Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la pace. Hamas: Possibile accordo giovedì - Migranti afghani espulsi in massa dall'Iran, quasi 800.000 da marzo; Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace. Tregua a Gaza e Iran sullo sfondo.

Guerra Israele, Netanyahu alla Casa Bianca. Trump: "Hamas vuole la tregua a Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu alla Casa Bianca. Riporta tg24.sky.it

Netanyahu alla Casa Bianca, Trump pressa per la pace a Gaza. Il premier israeliano lo cand... - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato Benjamin Netanyahu a cena alla Casa Bianca lunedì, mentre faceva pressione sul primo ministro israeliano per porre fine alla guerra di Ga ... Come scrive msn.com