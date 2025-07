Decreto Infrastrutture ok al commissario per la Salerno-Reggio Calabria | 15 milioni per le opere di mitigazione dell' alta velocità

Un passo avanti decisivo per l’alta velocità nel Sud Italia: il DL Infrastrutture ha approvato un emendamento cruciale, destinato a velocizzare i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria. Con 15 milioni di euro destinati alle opere di mitigazione, e la nomina dell’amministratore delegato di Anas come commissario straordinario, si punta a completare in tempi rapidi i tratti già finanziati tra Cosenza e Altilia. Una svolta che promette di riaccendere i motori dello sviluppo regionale.

E’ stato approvato un emendamento al dl Infrastrutture per completare celermente alcuni lotti già finanziati, compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia, dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. La misura, spiega in una nota il Mit, prevede la nomina dell’amministratore delegato di Anas come commissario straordinario. Questa approvazione, durante l’esame del dl nelle Commissioni Ambiente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Decreto Infrastrutture, ok al commissario per la Salerno-Reggio Calabria: 15 milioni per le opere di mitigazione dell'alta velocità

