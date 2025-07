Trasporto scolastico | oltre 2 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni

La Regione Emilia-Romagna investe oltre 2 milioni di euro per garantire un trasporto scolastico efficiente e accessibile nel 2025/2026. Questa iniziativa, parte delle politiche regionali per il diritto allo studio, rafforza la connessione tra territori e scuole, assicurando che ogni studente possa raggiungere l’istituto in sicurezza e comodità . Un impegno concreto che dimostra come investire nel futuro dei giovani sia una priorità assoluta...

Per l’anno scolastico 20252026 la Regione Emilia-Romagna ha destinato oltre 2,2 milioni di euro al finanziamento del servizio di trasporto scolastico. L’intervento, approvato con delibera di Giunta, rientra nel quadro delle politiche regionali per il diritto allo studio e prevede il trasferimento dei fondi a Province e CittĂ Metropolitana di Bologna, che a loro volta li assegneranno ai Comuni secondo le specifiche programmazioni territoriali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

