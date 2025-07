Dazi la proposta Usa all’Ue | Tariffa base del 10% su tutto eccezioni per settori sensibili come alcolici e aerei

Lunedì segna un nuovo capitolo nelle negoziazioni commerciali tra USA e UE, con Washington che propone una tariffa base del 10% su quasi tutti i prodotti europei, riservando eccezioni per settori sensibili come l'aeronautica e gli alcolici. Una proposta di “prendere o lasciare” che potrebbe aprire nuovi scenari, ma anche rischiare tensioni se le parti non troveranno un accordo. La partita è aperta: la prossima mossa potrebbe decidere il futuro degli scambi tra le due potenze.

Una tariffa base del 10% su tutti i prodotti Ue, con alcune esenzioni per settori sensibili come quello aeronautico e quello degli alcolici. È l’offerta “prendere o lasciare” presentata da Washington a Bruxelles durante i colloqui a cui ha partecipato il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic. Lo riporta Politico, il giorno dopo l’annuncio che la scadenza della tregua sui dazi reciproci è stata spostata dal 9 luglio all’ 1 agosto. Lunedì la Casa Bianca ha iniziato a inviare a molte capitali lettere che ufficializzano l’entrata in vigore di dazi dal 25 al 40%. La Commissione Ue non si aspetta di riceverne una, ma deve decidere se cedere alle pressioni di Donald Trump e firmare un’intesa sbilanciata a favore degli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi, la proposta Usa all’Ue: “Tariffa base del 10% su tutto, eccezioni per settori sensibili come alcolici e aerei”

