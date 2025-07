Rhenus Logistics nel mirino per frode fiscale | sequestrati 43 milioni

Un'ombra di scandalo si abbatte su Rhenus Logistics, colpita da un sequestro di oltre 43 milioni di euro nell'ambito di un'indagine per frode fiscale. La societĂ , leader nel settore delle spedizioni con sedi in Lombardia, si trova ora al centro di un vortice di accuse e investigazioni. Cosa riserverĂ il futuro per questa multinazionale? Restate sintonizzati per gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Milano, 8 luglio 2025 – I finanzieri del comando provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dalla procura di Milano, di oltre 43 milioni di euro nei confronti di Rhenus Logistics, societĂ di un gruppo leader nel settore dei trasporti delle spedizioni con diversi sedi in Lombardia: Buccinasco e Melzo (Milano), Casnate con Bernate (Como), Usmate con Velate (Monza Brianza) e Roncadelle  (Brescia). Fatture per false operazioni. Sequestri per 600mila euro Le indagini, coordinate dal pm Paolo Storari e condotte dal nucleo Pef della guardia di finanza di Milano, con la collaborazione del settore contrasto illeciti dell 'Agenzia delle Entrate, riguardano una complessa frode fiscale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rhenus Logistics nel mirino per frode fiscale: sequestrati 43 milioni

