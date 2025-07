Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 luglio 2025 | Ridge mortifica Zende!

Scopri le emozionanti anticipazioni di Beautiful del 9 luglio 2025 su Canale5! In questa puntata, Ridge mette Zende di fronte a una verità sconvolgente e i piani del patriarca si rivelano ben più tremendi di quanto il giovane Forrester si aspettasse. Cosa succederà tra i due? Restate con noi per svelare tutti i dettagli di questa suspense irresistibile!

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 luglio 2025 su Canale5. Nella puntata dell'episodio della Soap, Ridge rivela a Zende i suoi piani. e sono tremendi per il giovane Forrester!

