Texas l' incredibile salvataggio in elicottero di una persona bloccata dopo le inondazioni

In Texas, un incredibile salvataggio in elicottero ha catturato l'attenzione di tutto il mondo, dimostrando il coraggio e la determinazione delle squadre di soccorso durante le devastanti alluvioni del 4 luglio. Tra macerie e acqua impetuosa, la lotta contro il tempo ha portato a momenti di pura speranza e sperimentazione umana. Un racconto che ci ricorda come la solidarietà possa fare la differenza anche nelle situazioni più estreme.

Le squadre dei soccorsi in Texas hanno faticato a muoversi tra le macerie, alla ricerca delle vittime dell’alluvione catastrofica che ha colpito lo Stato Usa durante il fine settimana del 4 luglio, causando oltre 90 morti, tra cui oltre due dozzine di ragazze e animatrici di un campo cristiano femminile. Le riprese video di Lorena Guillen da Kerrville, Texas, mostrano il salvataggio di una persona in elicottero e ulteriori danni causati dall’alluvione domenica. Con altra pioggia in arrivo, il rischio di nuove inondazioni resta alto nelle aree già sature del centro Texas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Texas, l'incredibile salvataggio in elicottero di una persona bloccata dopo le inondazioni

