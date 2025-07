Caserta morto un 25enne dopo una rissa | fermati padre e figlio

Una tragica notte a San Marco Evangelista, nel Casertano, si è trasformata in una tragedia quando una rissa tra giovani ha portato alla perdita di vita di Stefano Margarita, un 25enne. L'evento, che ha coinvolto anche un minorenne e altri feriti, ha scosso la comunità locale. Le forze dell'ordine hanno fermato padre e figlio sospettati. È ancora presto per capire le cause di questa escalation di violenza, ma la strada della giustizia è appena iniziata.

Un violento scontro tra gruppi di giovani, avvenuto nella serata di lunedì 7 luglio lungo viale della Libertà, a San Marco Evangelista ( Caserta ), ha portato all’omicidio di Stefano Margarita, 25 anni. Tre i feriti, tutti originari di Secondigliano: oltre alla vittima, un 24enne è stato ricoverato in gravi condizioni, mentre un terzo coinvolto, secondo le prime informazioni, sarebbe minorenne. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni abitanti, accorsi per le urla provenienti dalla strada. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per Margarita non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Caserta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caserta, morto un 25enne dopo una rissa: fermati padre e figlio

