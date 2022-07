Bce: Lagarde, 'Tpi si aggiunge a nostri strumenti, valuteremo sostenibilità conti' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - Il Tpi, il nuovo dispositivo anti-spread approvato dalla Bce, "va ad aggiungersi agli altri nostri strumenti: potranno essere usati tutti" e comunque - anche se "non ci sono limiti prefissati" alla sua entità - sarà attivato in modo da "evitare interferenze con la nostra politica monetaria". Per la sua attivazione, precisa, sarà valutata anche "la sostenibilità della posizione fiscale" del paese a favore del quale intervenire e il rispetto degli impegni. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - Il Tpi, il nuovo dispositivo anti-spread approvato dalla Bce, "va adrsi agli altri: potranno essere usati tutti" e comunque - anche se "non ci sono limiti prefissati" alla sua entità - sarà attivato in modo da "evitare interferenze con la nostra politica monetaria". Per la sua attivazione, precisa, sarà valutata anche "ladella posizione fiscale" del paese a favore del quale intervenire e il rispetto degli impegni.

