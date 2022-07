(Di mercoledì 20 luglio 2022) Venezia rivela a chi ama i ritmi lenti riti e abitudini che si ripropongono da secoli tra calli e: nascosti (ma facili da percorrere) nella sua parte più segreta, la Serenissima ha in serbo itinerari che si snodano tra canali e laguna, trae barene e che ricostruiscono la storia di scambi e traffici intensi, verrebbe da dire globali. Città di navigatori e mercanti, Venezia nei suoi siglos de oro è stata il polo commerciale più importante d’Europa: qui arrivavano dall’Oriente merci rare e preziose, sete e damaschi, spezie e profumi, ma la flotta della Serenissima riforniva i mercati del Continente anche con i più pregiati vini del Mediterraneo. E l’importanza del vino in città si ritrova anche nei nomi delle sue vie. I nizioleti (i lenzuolini bianchi che indicano i nomi delle strade veneziane) confermano: calli, ...

Linkiesta.it

... 'con particolare riguardo al centro storico e alle', i limiti massimi e i presupposti per la ... abbiamo attraversato calli edella Serenissima alla scoperta dei suoi cocktail bar più ...... dieci chilometri di sestiere in sestiere, per fondamenta, rive, terrà, campi e. Una ... della sua espansione militare, commerciale culturale su coste e, piccole e grandi. Tra i tanti ... Campielli, isole e vigneti urbani