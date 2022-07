Lazio | Sarri perde la pazienza | stop all'allenamento per i cori contro Acerbi

Pubblicità

Così non si fa. Durante l'allenamento nel Cadore, Maurizioha interrotto la seduta per andare a redarguire gli ultrà dellache ancora una volta hanno contestato pesantemente Francesco Acerbi, con il quale il rapporto è ormai deteriorato. Il ......cennano a placarsi le critiche da parte di una parte della tifoseria dellanei confronti di Francesco Acerbi, preso di mira durante la seduta mattutina nel ritiro di Auronzo . Il mister...Nell'allenamento di questa mattina, sono arrivati nuovi insulti e polemiche all'indirizzo del giocatore, tanto che Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha perso la pazienza fermando per qualche minuto ...L'allenatore della Lazio non ha gradito la contestazione di un gruppo di tifosi nei confronti di Acerbi: "Siamo qui per lavorare".