Danilo può partire: scambio con una rivale storica (Di martedì 19 luglio 2022) La Juve ha in Danilo un gran giocatore, ma la sua posizione a Torino sembra davvero sempre di più in bilico per un possibile scambio unico. Uno dei giocatori che è cresciuto in maniera sempre più importante all’interno della Juventus in questa stagione è sicuramente il brasiliano Danilo, con il giocatore ex Manchester City che però potrebbe essere inserito addirittura all’interno di un clamoroso scambio che potrebbe portarlo a vestire la maglia della squadra più odiata di sempre dai tifosi della Juventus. LaPressePer poter diventare un giocatore di grandissimo livello è fondamentale riuscire a perfezionarsi a migliorare sempre di più, con Danilo che ha sicuramente saputo dimostrare nel corso degli anni di poter essere un giocatore all’altezza della gloriosa maglia della Juventus considerando infatti ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 19 luglio 2022) La Juve ha inun gran giocatore, ma la sua posizione a Torino sembra davvero sempre di più in bilico per un possibileunico. Uno dei giocatori che è cresciuto in maniera sempre più importante all’interno della Juventus in questa stagione è sicuramente il brasiliano, con il giocatore ex Manchester City che però potrebbe essere inserito addirittura all’interno di un clamorosoche potrebbe portarlo a vestire la maglia della squadra più odiata di sempre dai tifosi della Juventus. LaPressePer poter diventare un giocatore di grandissimo livello è fondamentale riuscire a perfezionarsi a migliorare sempre di più, conche ha sicuramente saputo dimostrare nel corso degli anni di poter essere un giocatore all’altezza della gloriosa maglia della Juventus considerando infatti ...

"Il Barcellona torna su Danilo. Dest alla Juve"