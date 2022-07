Conte ricoverato in ospedale per un'intossicazione alimentare: "Ora sta bene" (Di martedì 19 luglio 2022) Piccolo problema di salute per Giuseppe Conte. Il capo del M5s domenica, nel bel mezzo del travaglio grillino, è andato in ospedale colpito da un'intossicazione alimentare. Per precazione ha passato ricoverato la notte di domenica al policlinico Gemelli. Lunedì mattina è tornato a casa da dove si è collegato normalmente, via Zoom, alle 14, con l'assemblea congiunta dei parlamentari del M5s. "Il presidente sta bene", riferiscono al Foglio fonti vicine all'ex presidente del Consiglio. Intanto il travaglio dei grillini va avanti. Domani è il giorno della verità. Oggi potrebbe tenersi l'ennesimo Consiglio nazionale per decidere una volta per tutte il da farsi. Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) Piccolo problema di salute per Giuseppe. Il capo del M5s domenica, nel bel mezzo del travaglio grillino, è andato incolpito da un'. Per precazione ha passatola notte di domenica al policlinico Gemelli. Lunedì mattina è tornato a casa da dove si è collegato normalmente, via Zoom, alle 14, con l'assemblea congiunta dei parlamentari del M5s. "Il presidente sta", riferiscono al Foglio fonti vicine all'ex presidente del Consiglio. Intanto il travaglio dei grillini va avanti. Domani è il giorno della verità. Oggi potrebbe tenersi l'ennesimo Consiglio nazionale per decidere una volta per tutte il da farsi.

Pubblicità

XERDAN_Design : RT @claudiocerasa: Esclusiva. Conte ricoverato per un'intossicazione alimentare: 'Ora sta bene' - sellox2 : Vuoi vedere che la Taverna ha sfonnato quell’altro ? - ChicoCayetano : RT @claudiocerasa: Esclusiva. Conte ricoverato per un'intossicazione alimentare: 'Ora sta bene' - scuroscuroscuro : RT @ultimora_pol: #Italia ??Domenica scorsa #Conte è stato ricoverato al Gemelli per una intossicazione alimentare, sarebbe stato questo il… - dragan_64 : RT @claudiocerasa: Esclusiva. Conte ricoverato per un'intossicazione alimentare: 'Ora sta bene' -