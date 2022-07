West Nile, tutto quello che c’è da sapere sul virus delle zanzare (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ balzato sulle prime pagine dei quotidiani italiani a causa del decesso di un 83enne veneto, ma il virus West Nile non è una novità. Scopriamo il perchè. Isolato per la prima volta già nel 1937, il West Nile fa parte del gruppo dei Flaviviridae ed è in Uganda che i ricercatori hanno potuto inizialmente riscontrare la presenza della malattia. Proprio in quella regione definita del “Nilo Occidentale” da cui poi ha avuto ampia diffusione nel resto dell’Africa, in Asia Occidentale, Europa, Australia e America. In Italia è prevalentemente il Nord, si veda il recente caso in Veneto, a destare maggiori preoccupazioni per la diffusione del virus. Sintomi e mortalità del West Nile La sintomatologia del virus non rappresenta un ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ balzato sulle prime pagine dei quotidiani italiani a causa del decesso di un 83enne veneto, ma ilnon è una novità. Scopriamo il perchè. Isolato per la prima volta già nel 1937, ilfa parte del gruppo dei Flaviviridae ed è in Uganda che i ricercatori hanno potuto inizialmente riscontrare la presenza della malattia. Proprio in quella regione definita del “Nilo Occidentale” da cui poi ha avuto ampia diffusione nel resto dell’Africa, in Asia Occidentale, Europa, Australia e America. In Italia è prevalentemente il Nord, si veda il recente caso in Veneto, a destare maggiori preoccupazioni per la diffusione del. Sintomi e mortalità delLa sintomatologia delnon rappresenta un ...

