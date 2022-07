Giulia Ottonello | ex vincitrice di Amici | “A scuola ero bullizzata e mi picchiavano Lasciai gli studi | oggi a 38 anni mi sono diplomata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Misempre sentita ignorante, non all’altezza, in difetto in moltissime circostanze private e pubbliche”. Con queste paroledinel 2003, dà inizio a un lungo post nel quale parla di una vicenda molto dolorosa vissuta da ragazzina ma i cui effetti sifatti sentire nel suo cuore per tanti. La cantante e attrice rivela di aver avuto un rapporto per niente sereno con la, al punto da averla abbandonata prima di prendere il diploma. Traguardo che ha raggiunto ora, a quasi 38. Tutta colpa del bullismo, una piaga sociale che laha sperimentato sulla propria pelle già alle elementari “forse perché ero un po’ diversa e facevo in qualche modo ‘paura’, forse ...