Il suono cancella il dolore acuto e cronico | Esperimento riuscito sui topi

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 14 luglio 2022) Grazie alpossiamo gestire il. Lo affermano i ricercatori cinesi dell’NIH (Istituto Nazionale di ricerca dentale e craniofacciale). Tutto sta nello scoprire i precisi percorsi dei processi neurali di base che regolano il meccanismo del. I ricercatori cinesi hanno scoperto il circuito che neimedia gli effetti di riduzione delgrazie al. Dunque potremmo essere vicinissimi a nuove conquiste nel campo della terapia del. Già dagli anni ’60 del Novecento, la musica è usata in medicina per alleviare il… Come ilriduce ilneida laboratorio (Pixabay) – www.curiosauro.itIl ...