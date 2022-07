"Fai il gioco di Conte": scoppia la lite in Cdm tra due ministri (Di giovedì 14 luglio 2022) Scontro verbale durante il Consiglio dei ministri delle dimissioni di Draghi tra Roberto Cingolani e Andrea Orlando in una maggioranza ormai spaccata Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Scontro verbale durante il Consiglio deidelle dimissioni di Draghi tra Roberto Cingolani e Andrea Orlando in una maggioranza ormai spaccata

Pubblicità

B63246675BryBry : @AlbertoSomma4 @diehexe68 Noneeeeee, fai il gioco del sistema, ti pensi che se vai come alcuni dicono a fare casino… - Bri46233001 : RT @Arianna18886149: Jess amore so che ormai non posterai niente ma almeno facci sapere cosa ti mangi un salmone una pizza ci hai abituati… - Arianna18886149 : Jess amore so che ormai non posterai niente ma almeno facci sapere cosa ti mangi un salmone una pizza ci hai abitua… - tananailyricbot : si dice che una cosa ti esce bene, solo se la fai per gioco. - paglie - ColellaEma : @GiuseppeConteIT @repubblica FAI L’UOMO SIAMO IN GUERRA.. NON È UN GIOCO! -