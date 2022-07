Dl Aiuti, ora il Governo rischia: ci sarà la fiducia. Draghi: Unica strada (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallisce il tentativo di mediazione sul dl Aiuti al Senato. Secondo quanto si apprende da fonti di Governo, il ministro Federico D’Incà ha avuto un confronto con il presidente Mario Draghi il quale ha indicato come Unica via percorribile la richiesta di fiducia. La fiducia sarà quindi posta al termine della discussione generale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallisce il tentativo di mediazione sul dlal Senato. Secondo quanto si apprende da fonti di, il ministro Federico D’Incà ha avuto un confronto con il presidente Marioil quale ha indicato comevia percorribile la richiesta di. Laquindi posta al termine della discussione generale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

