Spezia | Capradossi | «Felice di essere tornato Gotti? Ottimo tecnico»

Pubblicità

NazioneLaSpezia : Capradossi: 'Non vedo l’ora di tornare al Picco' -

TUTTO mercato WEB

Il difensore delloha parlato dal ritiro della squadra bianconera Elio, difensore dello, ha parlato ai canali ufficiali del club ligure dal ritiro in cui è impegnata la squadra ...... sta lavorando per l'inserimento di nuovi innesti come Holm, Kornvig,, Dido, Stijepovic ... PROBABILI FORMAZIONIGHERDEINA Le probabili formazioni della direttaGherdeina , ... Spezia, Capradossi: "Gotti grande persone e ottimo tecnico, stiamo imparando molto" Il pensiero del difensore dello Spezia Elio Capradossi sul rapporto con il nuovo tecnico bianconero Luca Gotti ...Spezia Calcio is proud to announce the renewed partnership with KARIBA, which will become Top Sponsor of the club for the 2022/2023 season. The company, founded in 1960, boasts a totally "Made in Ital ...