Caos voli tra scioperi e cancellazioni: quali sono gli aeroporti europei più a rischio e cosa fare per limitare i danni (Di mercoledì 13 luglio 2022) È previsto per domenica 17 luglio il giorno più caldo dello sciopero delle compagnie aeree low cost, con la sospensione o interruzione del servizio che riguarderà sia i piloti che gli assistenti di volo. Ad aderire non solo Ryanair (fino al 21 luglio), Volotea (per l’intero weekend) ed EasyJet, che ha annunciato disagi almeno fino al 31, ma anche il personale Enav (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo). Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica, infatti, hanno indetto quattro distinte azioni di sciopero a livello sia nazionale che locale, previste per il 17 luglio dalle 14 alle 18. Intanto, la situazione all’estero non fa ben sperare, con Lufthansa e l’aeroporto londinese di Heathrow fanno i conti con la carenza di personale che sta colpendo i voli di tutta Europa. La compagnia di volo tedesca ha annunciato la cancellazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) È previsto per domenica 17 luglio il giorno più caldo dello sciopero delle compagnie aeree low cost, con la sospensione o interruzione del servizio che riguarderà sia i piloti che gli assistenti di volo. Ad aderire non solo Ryanair (fino al 21 luglio), Volotea (per l’intero weekend) ed EasyJet, che ha annunciato disagi almeno fino al 31, ma anche il personale Enav (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo). Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica, infatti, hanno indetto quattro distinte azioni di sciopero a livello sia nazionale che locale, previste per il 17 luglio dalle 14 alle 18. Intanto, la situazione all’estero non fa ben sperare, con Lufthansa e l’aeroporto londinese di Heathrow fanno i conti con la carenza di personale che sta colpendo idi tutta Europa. La compagnia di volo tedesca ha annunciato la cancellazione ...

Pubblicità

petergomezblog : Caos voli, previsti disagi per lo sciopero del 17 luglio: si fermano Ryanair, EasyJet e Volotea - lasiciliait : Voli, caos in tutta Europa, domenica nera per l'Italia - tempoweb : Nuova raffica di #volicancellati e #sciopero nazionale il #17luglio, incubo vacanze #aerei #13luglio… - tribuna_treviso : Il volo WizzAir per Napoli previsto alle 12.30 è rinviato alle 17.30. Ci dovranno salire le veneziane Fiorenza, Reb… - Daviderel4 : RT @petergomezblog: Caos voli, previsti disagi per lo sciopero del 17 luglio: si fermano Ryanair, EasyJet e Volotea -