Bellezza e tutela del mare, all’Elba oltre mille presenze per Seif (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Bellezza del mare ha bisogno dell’impegno di tutti”. Con questo monito si è chiusa con oltre 1.000 presenze la quarta edizione di Seif (Sea Essence International Festival), il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza che si è svolto dall’8 al 10 luglio all’Isola d’Elba, quest’anno dedicato ai “Future Landscapes”. Organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Marciana Marina, Comune di Marciana, Comune di Portoferraio, ProLoco di Marciana Marina, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Università Iulm, Accademia di Belle Arti di Brera, VisitElba e Legambiente, Seif ha avuto l’endorsement dal Decennio delle Scienze del mare per lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ladelha bisogno dell’impegno di tutti”. Con questo monito si è chiusa con1.000la quarta edizione di(Sea Essence International Festival), il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione dele della sua essenza che si è svolto dall’8 al 10 luglio all’Isola d’Elba, quest’anno dedicato ai “Future Landscapes”. Organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Marciana Marina, Comune di Marciana, Comune di Portoferraio, ProLoco di Marciana Marina, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Università Iulm, Accademia di Belle Arti di Brera, VisitElba e Legambiente,ha avuto l’endorsement dal Decennio delle Scienze delper lo ...

Pubblicità

LocalPage3 : Bellezza e tutela del mare, all'Elba oltre mille presenze per Seif - minaventura : @vincycz74 @Antonel08210523 Capisco, le dirò di più. Sono un architetto e giudicare quel manufatto 'bellezza' mi pe… - visitorcity : RT @MiC_Italia: Stati Generali della Bellezza, @dariofrance: «Anche in tempi difficili i Comuni hanno continuato a investire in cultura e t… - miglio_x : RT @MiC_Italia: Stati Generali della Bellezza, @dariofrance: «Anche in tempi difficili i Comuni hanno continuato a investire in cultura e t… - FalcionelliFede : RT @MiC_Italia: Stati Generali della Bellezza, @dariofrance: «Anche in tempi difficili i Comuni hanno continuato a investire in cultura e t… -