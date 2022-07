Vincenzo De Bellis direttore mondiale Fiere di Art Basel

(Di lunedì 11 luglio 2022)deè nominatodellee delle piattaforme espositive in tutto il mondo di Art, la società svizzera che organizza ledi Basilea, Parigi, Hong Kong e Miami. De, classe 1977, originario di Castellana Grotte (Bari), giàdi Miart a Milano. E’ tra le figure di spicco dell’attuale scena contemporanea, è dal 2016associato del Walker Art Center di Minneapolis (Usa), dove sta lavorando a una mostra su Jannis Kounellis. In Art, Deinfatti supervisionerà i team alla guida delle quattro, oltre ad organizzare nuovi eventi e iniziative a livello internazionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Pikasus_ : PANORAMA MONOPOLI La mostra diffusa nella citta’ pugliese di Monopoli, a cura di Vincenzo de Bellis, è il secondo a… - emanuelamassa : RT @ArtTestFirenze: Vincenzo de Bellis “Un italiano alla guida della fiera d’arte contemporanea più importante al mondo: @ArtBasel @ArtTest… - ginugiola : RT @cristianacolli1: Vincenzo de Bellis ad Art Basel. Direttore italiano per la fiera più importante del mondo - ginugiola : RT @Exibart: Attualmente nella direzione del Walker Art Center di Minneapolis e già direttore artistico di Miart, Vincenzo De Bellis è stat… - TommasoMaurizi1 : @ArtBasel @walkerartcenter Complimenti e auguri a Prof. Vincenzo De Bellis per la nuova posizione globale di Dirett… -

... il direttore globale Marc Spiegler, hanno annunciato la nomina diDenel nuovo ruolo di Director, Fairs and Exhibition Platforms che lo vedrà in azione dal prossimo agosto. ...Ritorno in Europa perDe. Il curatore d'arte originario di Castellana Grotte è stato nominato direttore delle fiere e delle piattaforme espositive in tutto il mondo da Art Basel , fiera svizzera ed ...De Bellis, classe 1977, pugliese, già direttore di Miart a Milano. E' tra le figure di spicco della scena contemporanea ...A dispetto dell’assenza pugliese alla 59sima Biennale di Venezia, che si è inaugurata lo scorso maggio, l’arte del tacco d’Italia si prende una grossa rivincita, ...