Ucraina: amministrazione regionale, '1 morto e 7 case incendiate in attacchi nel Donetsk' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno bombardato Bakhmut". Lo ha riferito l'amministrazione militare regionale del Donetsk, specificando che "almeno sette case private sono state bruciate. Le truppe russe hanno bombardato la città con munizioni incendiarie, mentre un'altra persona è morta ieri a Zaitsevo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno bombardato Bakhmut". Lo ha riferito l'militaredel, specificando che "almeno setteprivate sono state bruciate. Le truppe russe hanno bombardato la città con munizioni incendiarie, mentre un'altra persona è morta ieri a Zaitsevo".

