Mario Draghi è stato al Quirinale (Di lunedì 11 luglio 2022) Poche ore prima, il Movimento 5 Stelle non aveva votato il cosiddetto "decreto aiuti": ma durante l'incontro tra presidente del Consiglio e presidente della Repubblica la questione non sarebbe stata discussa Leggi su ilpost (Di lunedì 11 luglio 2022) Poche ore prima, il Movimento 5 Stelle non aveva votato il cosiddetto "decreto aiuti": ma durante l'incontro tra presidente del Consiglio e presidente della Repubblica la questione non sarebbe stata discussa

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergi… - ItaliaViva : 'Io resto convinta che i valori politici richiedano battaglie ma che queste vadano condotte con dignità. Mario Dra… - fanpage : Mario Draghi si è recato al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un confronto necessario… - nexusSEI_6 : RT @dariodangelo91: #Conte bisogna capirlo. Ha governato per anni avendo come bussola i sondaggi: visione e pianificazione non gli apparten… - Rossana44792035 : RT @jacopo_iacoboni: Mario Draghi al Quirinale dal presidente Mattarella per tenere in piedi l’Italia mentre c’è una guerra della Russia in… -