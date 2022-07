Draghi si rifiuta di andare alla conta. Se il M5s rompe, addio al governo (Di lunedì 11 luglio 2022) Il governo è appeso a un filo. Il M5s è pronto a fare un passo indietro e ad uscire dalla maggioranza. A Montecitorio oggi è in programma il voto finale sul decreto Aiuti che contiene 23 miliardi di euro a sostegno delle famiglie e delle aziende. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha annunciato che si asterrà. Giovedì 14, poi, il dl Aiuti approda a Palazzo Madama per il via libera definitivo (entro il 15) e in caso di uscita dall'Aula probabilmente l'azione del governo sarebbe al capolinea. Le «risposte chiare» alle quali Giuseppe Conte ha legato la permanenza del M5S nell'esecutivo - si legge sul Corriere della Sera - arriveranno, perché per Mario Draghi molti dei nove punti indicati nella lettera dell’ex premier «sono parte dell’agenda di governo». Ma l’inquilino di Palazzo Chigi non vuole farsi ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilè appeso a un filo. Il M5s è pronto a fare un passo indietro e ad uscire dmaggioranza. A Montecitorio oggi è in programma il voto finale sul decreto Aiuti che contiene 23 miliardi di euro a sostegno delle famiglie e delle aziende. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha annunciato che si asterrà. Giovedì 14, poi, il dl Aiuti approda a Palazzo Madama per il via libera definitivo (entro il 15) e in caso di uscita dall'Aula probabilmente l'azione delsarebbe al capolinea. Le «risposte chiare» alle quali Giuseppe Conte ha legato la permanenza del M5S nell'esecutivo - si legge sul Corriere della Sera - arriveranno, perché per Mariomolti dei nove punti indicati nella lettera dell’ex premier «sono parte dell’agenda di». Ma l’inquilino di Palazzo Chigi non vuole farsi ...

