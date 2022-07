Bonus, 400€ in più sul conto corrente: ecco come ottenerli (Di domenica 10 luglio 2022) Arriva un Bonus per tutti coloro che hanno animali domestici. Anche quest’anno sarà disponibile un aiuto economico per tutte le persone che hanno in casa cani e gatti. Un sostegno che è stato confermato dalla Legge di Bilancio e che si va ad aggiungere a quello più noto che è il Bonus veterinario. Vediamo insieme come funziona. (continua a leggere dopo le foto) Ormai sono tante le famiglie italiane che posseggono un animale domestico. Cane o gatto che sia. Ormai è diventata una costante, i fedeli amici a quattro zampe piacciono a grandi e piccini, fanno parte dei nostri affetti stabili. Tale importanza è stata riconosciuta anche dalle istituzioni. Abbiamo infatti il Bonus animali domestici, una misura di sostegno per molte famiglie, che si va ad aggiungere alla detrazione del 19% del modello 730 sulle spese ... Leggi su tvzap (Di domenica 10 luglio 2022) Arriva unper tutti coloro che hanno animali domestici. Anche quest’anno sarà disponibile un aiuto economico per tutte le persone che hanno in casa cani e gatti. Un sostegno che è stato confermato dalla Legge di Bilancio e che si va ad aggiungere a quello più noto che è ilveterinario. Vediamo insiemefunziona. (continua a leggere dopo le foto) Ormai sono tante le famiglie italiane che posseggono un animale domestico. Cane o gatto che sia. Ormai è diventata una costante, i fedeli amici a quattro zampe piacciono a grandi e piccini, fanno parte dei nostri affetti stabili. Tale importanza è stata riconosciuta anche dalle istituzioni. Abbiamo infatti ilanimali domestici, una misura di sostegno per molte famiglie, che si va ad aggiungere alla detrazione del 19% del modello 730 sulle spese ...

