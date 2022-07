Wimbledon 2022: Nadal costretto all’abbandono per uno strappo addominale, è il settimo ritiro in carriera (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella serata di ieri è arrivata la notizia che tutti gli appassionati del grande tennis non avrebbero mai voluto sentire: Rafael Nadal è stato costretto a ritirarsi da Wimbledon alla vigilia della sua semifinale contro Nick Kyrgios, a causa dello strappo addominale che l’aveva colpito durante il match con Taylor Fritz. Lo spagnolo ha chiamato una conferenza stampa in cui ha annunciato le sue intenzioni ed esprimendo tutto il suo rammarico per la decisione presa: “Non posso proprio andare avanti con un dolore simile. Ho iniziato a sentire molto dolore dal secondo set di ieri, ma non ho voluto mollare, perchè non volevo immaginare la scena del mio ritiro. Ad ogni modo la decisione è presa e non voglio scendere in campo domani senza essere al 100%”. Per Nadal si tratta ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella serata di ieri è arrivata la notizia che tutti gli appassionati del grande tennis non avrebbero mai voluto sentire: Rafaelè statoa ritirarsi daalla vigilia della sua semifinale contro Nick Kyrgios, a causa delloche l’aveva colpito durante il match con Taylor Fritz. Lo spagnolo ha chiamato una conferenza stampa in cui ha annunciato le sue intenzioni ed esprimendo tutto il suo rammarico per la decisione presa: “Non posso proprio andare avanti con un dolore simile. Ho iniziato a sentire molto dolore dal secondo set di ieri, ma non ho voluto mollare, perchè non volevo immaginare la scena del mio. Ad ogni modo la decisione è presa e non voglio scendere in campo domani senza essere al 100%”. Persi tratta ...

Pubblicità

gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - Eurosport_IT : Il nostro cuore in questo momento ?? Le parole complete - Agenzia_Ansa : La tunisina Ons Jabeur si è qualificata per la finale di Wimbledon battendo la tedesca Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1… - SaCe86 : #Nadal si ritira, niente semifinale a Wimbledon - augusto_amato : Rafael Nadal si ritira da Wimbledon dopo l’infortunio: “Sono molto triste, ma non ha senso continuare a giocare”… -