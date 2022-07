Vaccino Covid, Pfizer: “Chiesto via libera in Ue per bimbi 6 mesi-5 anni” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Pfizer e BioNTech chiedono il via libera in Ue per il Vaccino anti-Covid nei bimbi da 6 mesi a 5 anni. “Abbiamo Chiesto un aggiornamento all’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio (Cma) per il nostro Vaccino, con dati che supportano la vaccinazione dei bambini” under 5 “con la dose da 3 microgrammi di Comirnaty* in una serie di tre dosi”, ha annunciato Albert Bourla, presidente e Ceo di Pfizer via Twitter. “Lieto di compiere questo importante passo per aiutare a proteggere questi giovani membri dell’Unione Europea”, scrive. La dose da 3 µg, spiegano l’americana Pfizer e la tedesca BioNTech in una nota, “è stata accuratamente selezionata come la dose preferibile per i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) –e BioNTech chiedono il viain Ue per ilanti-neida 6a 5. “Abbiamoun aggiornamento all’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio (Cma) per il nostro, con dati che supportano la vaccinazione dei bambini” under 5 “con la dose da 3 microgrammi di Comirnaty* in una serie di tre dosi”, ha annunciato Albert Bourla, presidente e Ceo divia Twitter. “Lieto di compiere questo importante passo per aiutare a proteggere questi giovani membri dell’Unione Europea”, scrive. La dose da 3 µg, spiegano l’americanae la tedesca BioNTech in una nota, “è stata accuratamente selezionata come la dose preferibile per i ...

