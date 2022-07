TS – Paredes | voglia di Juve? Su Instagram like anche a Pogba!

(Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 19:42:56 Flash news da TS: TORINO – Con Paul Pogba ormai prossimo al ritorno allantus, c’è chi vorrebbe raggiungere il Polpo e indossare la maglia bianconera. Si tratta di Leandro, centrocampista argentino del Paris Saint-Germain che vuole provare una nuova esperienza e sogna la: il classe 1994 di San Justo ha iniziato a seguire, su, Paul Pogba e i social, nel calciomercato moderno, hanno senza dubbio un peso specifico notevole. Un indizio evidente, palese, che avvicina (?) il registra argentino ex Roma ed Empoli a Torino, sponda bianconera: i tifosi sognano un centrocampo stellare con Pogba, Locatelli e Zaniolo, la cui trattativa per l’approdo allasembra caldissima. Guarda la gallery, Pogba torna da giovane talento a stella: tutto ...

Juve -: si può fare Il centrocampista argentino, profilo gradito a Max Allegri per rafforzare un reparto in totale restyling, è tra i giocatori segnalati in uscita sotto la Tour Eiffel . I ......sui social la fine delle sue vacanze a Ibiza in compagnia della famiglia e del connazionale,...ha dribblato inizialmente i tifosi giallorossi per poi fermarsi con il muso lungo e nessuna... Paredes, voglia di Juve Su Instagram like anche a Pogba! Il centrocampista argentino del Psg segue il Polpo sui social: un indizio di mercato che esalta i tifosi bianconeri ...Possibile indizio di mercato, Leandro Paredes ha cominciato a seguire la Juventus, oltre a Paul Pogba. Il centrocampista argentino, grande amico di Angel Di Maria, potrebbe aver ...