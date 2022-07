È morto Shinzo Abe | l’ex premier del Giappone vittima di un attentato questa mattina

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) E’ stata confermata la morte delAbe, ha reso noto l’emittente pubblica Nhk. L’assalitore ha prestato servizio nelle Forze di auto difesa per tre anni, fino al 2005. Avrebbe confessato: ha detto alla polizia che era frustrato dall’uomo e per questo voleva ucciderlo. L’agguato è avvenuto durante un evento elettorale a Nara: Abe sarebbe stato soccorso con un’ambulanza e portato in ospedale dopo l’incidente: gli operatori sanitari hanno provato a ripristinare i suoi parametri vitali, ma le ferite erano troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare Alcuni video mostrano il momento in cui avvengono gli spari ?????? ???????????? ???????? ?????????????#????#???? pic.twitter.com/CQ3mL0zx9f — patch (@adgjmptww2020) July 8, 2022 Video : Former Japan PMAbe lying on ground appears to have been ...