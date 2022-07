Ambrosini: “De Ketelaere o Ziyech? Non è detto che debbano scegliere” (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini ha parlato di due obiettivi di mercato rossoneri, vale a dire Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex capitano del Milan Massimoha parlato di due obiettivi di mercato rossoneri, vale a dire Charles Dee Hakim

Pubblicità

PianetaMilan : #Ambrosini: “#DeKetelaere o #Ziyech? Non è detto che debbano scegliere” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Den96109848 : RT @MilanNewsit: TMW - Ambrosini: 'De Ketelaere o Ziyech? Non è detto che debbano scegliere' - YBah96 : RT @MilanNewsit: TMW - Ambrosini: 'De Ketelaere o Ziyech? Non è detto che debbano scegliere' - saIva___ : RT @MilanNewsit: TMW - Ambrosini: 'De Ketelaere o Ziyech? Non è detto che debbano scegliere' - ZlatanSs89 : RT @MilanNewsit: TMW - Ambrosini: 'De Ketelaere o Ziyech? Non è detto che debbano scegliere' -