Fincantieri: commessa da Msc per due navi alimentate a idrogeno (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fincantieri costruirà due nuove navi da crociera per il gruppo Msc con motori a idrogeno e nuove tecnologie per il contrasto delle emissioni climalteranti. Lo rende noto un comunicato congiunto a seguito della firma di un memorandum of understanding tra il gruppo cantieristico con sede a Trieste e la società svizzera che fa capo all’armatore italiano Gialuigi Aponte. navi a idrogeno, accordo Fincantieri-Msc Crociere L’accordo per la realizzazione delle due navi a idrogeno è stato siglato con Explora Journeys, brand dei viaggi di lusso della divisione crociere Msc. Le due nuove unità entreranno in servizio nel 2027 e nel 2028, segnando sempre più la svolta di Msc verso una navigazione green e a basso impatto ambientale. Le due ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 6 luglio 2022)costruirà due nuoveda crociera per il gruppo Msc con motori ae nuove tecnologie per il contrasto delle emissioni climalteranti. Lo rende noto un comunicato congiunto a seguito della firma di un memorandum of understanding tra il gruppo cantieristico con sede a Trieste e la società svizzera che fa capo all’armatore italiano Gialuigi Aponte., accordo-Msc Crociere L’accordo per la realizzazione delle dueè stato siglato con Explora Journeys, brand dei viaggi di lusso della divisione crociere Msc. Le due nuove unità entreranno in servizio nel 2027 e nel 2028, segnando sempre più la svolta di Msc verso unagazione green e a basso impatto ambientale. Le due ...

Pubblicità

L_Argomento : Quando il #lusso spossa l'innovazione. #Fincantieri e #Msc Crociere vogliono mettere in mare due nuove regge galleg… - infoitestero : Fincantieri, da Msc commessa per due navi alimentate a idrogeno - LaNotifica : Fincantieri, da Msc commessa per due navi alimentate a idrogeno - vivereitalia : Fincantieri, da Msc commessa per due navi alimentate a idrogeno - messina_oggi : Fincantieri, da Msc commessa per due navi alimentate a idrogenoTRIESTE (ITALPRESS) - Explora Journeys, brand di via… -