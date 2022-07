Chi insulta online in Giappone rischia fino a un anno di carcere (Di mercoledì 6 luglio 2022) In Giappone è passata una legge che inasprisce le pene per coloro che insultano altre persone online che entrerà in vigore a partire da giovedì 7 luglio. La pena detentiva potrà essere stabilita fino a un anno di carcere. Gli insulti sui social in Giappone, quindi, equivarranno alla possibilità di finire in carcere con tanto di multa fino a 300 mila yen (equivalenti a circa 2.200 dollari). Il Giappone prevedeva già il carcere per coloro che insultano a mezzo web ma, finora, si è sempre trattato di pene fino a trenta giorni di carcere e somme fino a 10 mila yen, ovvero 75 dollari. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Inè passata una legge che inasprisce le pene per coloro cheno altre personeche entrerà in vigore a partire da giovedì 7 luglio. La pena detentiva potrà essere stabilitaa undi. Gli insulti sui social in, quindi, equivarralla possibilità di finire incon tanto di multaa 300 mila yen (equivalenti a circa 2.200 dollari). Ilprevedeva già ilper coloro cheno a mezzo web ma,ra, si è sempre trattato di penea trenta giorni die sommea 10 mila yen, ovvero 75 dollari. LEGGI ANCHE ...

