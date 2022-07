Tik Tok sta lavorando a “Project Texas”, un programma per tutelare i dati degli utenti USA (Di martedì 5 luglio 2022) Per rafforzare la sicurezza dei dati degli utenti con sede negli Stati Uniti, Tik Tok sta lavorando a un programma chiamato “Project Texas”. Lo ha assicurato il social network ai senatori repubblicani che il 27 giugno avevano inviato alla società una lettera che contestava la policy di accesso ai dati. Buzz News aveva, infatti, riportato che alcuni dipendenti con sede in Cina avevano accesso ai dati degli utenti di TikTok statunitensi. LEGGI ANCHE >Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tok Project Texas, il programma di Tik Tok per la sicurezza degli utenti Usa «L’obiettivo generale di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 luglio 2022) Per rafforzare la sicurezza deicon sede negli Stati Uniti, Tik Tok staa unchiamato “”. Lo ha assicurato il social network ai senatori repubblicani che il 27 giugno avevano inviato alla società una lettera che contestava la policy di accesso ai. Buzz News aveva, infatti, riportato che alcuni dipendenti con sede in Cina avevano accesso aidi TikTok statunitensi. LEGGI ANCHE >Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tok, ildi Tik Tok per la sicurezzaUsa «L’obiettivo generale di ...

