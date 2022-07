Pubblicità

fattoquotidiano : Nelle parole del fisico del clima del Cnr, Antonello Pasini, c’è la consapevolezza che quanto avvenuto sulla Marmol… - FimLombardia : RT @CislNazionale: “La corsa dell'#inflazione rende concreto lo spettro di un nuovo ciclo di recessione. Il #governo ci convochi. Bisogna a… - FIMCislStampa : RT @CislNazionale: “La corsa dell'#inflazione rende concreto lo spettro di un nuovo ciclo di recessione. Il #governo ci convochi. Bisogna a… - FaiTaranto : RT @CislNazionale: “La corsa dell'#inflazione rende concreto lo spettro di un nuovo ciclo di recessione. Il #governo ci convochi. Bisogna a… - Cisl_ER : RT @CislNazionale: “La corsa dell'#inflazione rende concreto lo spettro di un nuovo ciclo di recessione. Il #governo ci convochi. Bisogna a… -

Agenzia ANSA

Giorgetti: 'Prontosconto sui carburanti' ' Le attuali quotazioni del petrolio e del carburante sono a livelli insostenibili per tutte le categorie di consumatori. Ilè intervenuto ...La Francia ha un. A due settimane dalla debacle della maggioranza presidenziale alle legislative e' arrivato l'atteso rimpasto con il quale Emmanuel Macron affrontera' il difficile compito che lo attende ... Nuovo governo per Macron, rimpasto tra conferme e new entry - Mondo La consigliera provinciale, Laura Cervinaro, è tra i nove delegati della Campania all’Assemblea Nazionale Upi (Unione Province Italiane). A Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, si è ...Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, da oggi e sino a domani almeno buona parte della categoria dei tassisti sciopererà. Lo spiega in una nota Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.