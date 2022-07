Caso Laura Ziliani | a processo le due figlie e Mirto Milani per l’omicidio dell’ex vigilessa

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono stati rinviati a giudizioe le sorelle Paola e Silvia Zani, accusati di aver ucciso, l’ex52enne uccisa lo scorso 8 maggio a Temù, in provincia di Brescia. A deciderlo è stata la giudice per l’udienza preliminare (Gup) Gaia Sorrentino che ha indicato ai tre di presentarsi in aula davanti alla prima sezione penale della corte d’Assise il 27 ottobre per il dibattimento. Risponderanno di concorso in omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. Il trio criminale ritenuto responsabile delè composto dalledella vittima e dal fidanzato di una di loro, Silvia Zani, che aveva una relazione di nascosto anche con l’altra.era stato il primo a cedere alle ...