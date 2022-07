Borgo Stazione | sono numerosi gli interventi per disturbo della quiete pubblica

Carole71024753 : RT @TgrRaiFVG: Stazione Topolò, artisti e performer nelle borgo delle Valli del Natisone. La rassega prosegue fino al 17 luglio. https://t… - TgrRaiFVG : Stazione Topolò, artisti e performer nelle borgo delle Valli del Natisone. La rassega prosegue fino al 17 luglio. - messveneto : Borgo stazione, sequestrate 227 bevande ghiacciate a poche ore dalle ordinanze anti-alcol - messveneto : Degrado e condotte incivili, a Udine scattano due ordinanze anti-alcol nel quartiere di Borgo stazione: Sono entrat… - TgrRaiFVG : Il @ComuneDiUdine ha emesso due ordinanze per limitare alla vendita indiscriminata di bevande alcoliche soprattutto… -

E' il primo provvedimento dopo l'ordinanza del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha anche rimodulato le chiusure dei locali in. Sanzionato un minimarket che aveva messo in ...'In particolare sottolineano dal Comitato - è stato eliminato un deposito abusivo localizzato alla nuovaradio (trovati anche un computer, un wc e degli accessori sanitari). I volontari ...Modena, meteo per Lunedì 4 Luglio 2022. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima 23°C, massima 37°C ...Meteo per Domenica 3 Luglio 2022, Modena. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, temperature comprese tra 28 e 36°C ...