Ancora incendi a Roma: nube di fumo visibile dal centro, da piazza di Spagna fino a via del Corso (Di lunedì 4 luglio 2022) incendio a Roma: nube di fumo visibile anche in centro, da Palazzo Chigi a piazza di Spagna. Secondo le prime informazioni il rogo, Ancora in Corso, avrebbe luogo in zona Balduina/Pinetta Sacchetti.

