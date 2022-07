9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2 tornano su Rai2 con T.K. in fuga? Anticipazioni 4 e 11 luglio (Di lunedì 4 luglio 2022) 9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2 tornano su Rai2 questa sera per un doppio appuntamento da urlo soprattutto per via di quello che vuol T.K. e di Owen che dovrà fare i conti con tutto questo. Ad aprire le danze ci penserà proprio la serie madre che tornerà in prima serata con l’episodio numero 6 dal titolo La Maledizione in cui finalmente torneremo un po’ a respirare dopo quello che è successo in queste ultime settimane. La giornata tranquilla alla 118 spinge Buck a dedicarsi all’inventario dell’attrezzatura, mentre tutti lo tengono d’occhio per essere certi che si sia ripreso dalla rivelazione shock riguardo al suo passato. Le cose si complicano quando un novellino del turno B che, alla domanda come è andata la giornata, risponde “tranquilla” attirando così la ‘maledizione’ sulla Caserma. Eddie è l’unico a non credere a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) 9-1-1 4 e 9-1-1suquesta sera per un doppio appuntamento da urlo soprattutto per via di quello che vuol T.K. e di Owen che dovrà fare i conti con tutto questo. Ad aprire le danze ci penserà proprio la serie madre che tornerà in prima serata con l’episodio numero 6 dal titolo La Maledizione in cui finalmente torneremo un po’ a respirare dopo quello che è successo in queste ultime settimane. La giornata tranquilla alla 118 spinge Buck a dedicarsi all’inventario dell’attrezzatura, mentre tutti lo tengono d’occhio per essere certi che si sia ripreso dalla rivelazione shock riguardo al suo passato. Le cose si complicano quando un novellino del turno B che, alla domanda come è andata la giornata, risponde “tranquilla” attirando così la ‘maledizione’ sulla Caserma. Eddie è l’unico a non credere a ...

Pubblicità

DisneyPlusIT : Pronti a segnare le nuove uscite della settimana? ??? ?? Only Murders in the Building ? Ms Marvel ?? Big Sky ?? 9-1… - NatalioMaurell : RT @DisneyPlusIT: Pronti a segnare le nuove uscite della settimana? ??? ?? Only Murders in the Building ? Ms Marvel ?? Big Sky ?? 9-1-1 e 9… - Imperoland : RT @DisneyPlusIT: Pronti a segnare le nuove uscite della settimana? ??? ?? Only Murders in the Building ? Ms Marvel ?? Big Sky ?? 9-1-1 e 9… - emsiclaire5 : RT @DisneyPlusIT: Pronti a segnare le nuove uscite della settimana? ??? ?? Only Murders in the Building ? Ms Marvel ?? Big Sky ?? 9-1-1 e 9… - Eli5Cullen : RT @DisneyPlusIT: Pronti a segnare le nuove uscite della settimana? ??? ?? Only Murders in the Building ? Ms Marvel ?? Big Sky ?? 9-1-1 e 9… -