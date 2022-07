Rocchi resta designatore arbitrale di Serie A e B

(Di domenica 3 luglio 2022) Gianlucarimane ildella CAN diA eB: lo ha stabilito il Comitato nazionale dell’Aia, valutate le proposte di nomina del presidente Alfredo Trentalange. Oltre ail Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha nominato: responsabile Can C Maurizio Ciampi; alla Can D Alessandro Pizzi; Responsabile del Settore TecnicoCalcio e Finanza.

ROMA " Gianlucaa capo degli arbitri di serie A e B, per la C il designatore sarà ancora Maurizio Ciampi. Il Comitato Nazionale dell'Aia, valutate le proposte di nomina del presidente Alfredo Trentalange,...Gianlucadesignatore degli arbitri di Serie A e B . Queste le parole dell'ex arbitro: "Poter continuare il lavoro che avevo iniziato non era scontato. Cercherò di mettere a frutto le esperienze ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato nella notte da Alfredo Pedullà, mister Sarri avrebbe avuto un nuovo contatto con Dries Mertens circa due giorn ...Il responsabile della CAN, Gianluca Rocchi, a margine della conferenza stampa organizzata dall'AIA, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul futuro della classe arbitrale.