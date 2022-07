In gita a Capri con la famiglia. 20enne tarantino muore in mare (Di domenica 3 luglio 2022) E’ stato trasferito a Napoli su ordine del magistrato il cadavere del 20enne che ha perso lavita questa mattina a Capri dopo essersi tuffato in mare su quel tratto di spiaggia libera, proprio alle spalle del porto diMarina Grande. Il giovane, insieme alla famiglia era sceso da uno dei tanti traghetti che portano a Capri, migliaia e migliaiadi turisti pendolari. Il 20enne, secondo una prima ricostruzione era partito da Taranto, la sua città di nascita,per regalarsi una giornata diversa insieme ai suoi familiari. Raggiunta la spiaggia si è tuffato ma poi non è più uscito dall’acqua. Un bagnante lo ha portato a riva. Immediatamentesono scattati i soccorsi, allarmata la Guardia Costiera che ha allertato il 118. Senza l’esito sperato sono stati i varitentativi di rianimazione da parte ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 3 luglio 2022) E’ stato trasferito a Napoli su ordine del magistrato il cadavere delche ha perso lavita questa mattina adopo essersi tuffato insu quel tratto di spiaggia libera, proprio alle spalle del porto diMarina Grande. Il giovane, insieme allaera sceso da uno dei tanti traghetti che portano a, migliaia e migliaiadi turisti pendolari. Il, secondo una prima ricostruzione era partito da Taranto, la sua città di nascita,per regalarsi una giornata diversa insieme ai suoi familiari. Raggiunta la spiaggia si è tuffato ma poi non è più uscito dall’acqua. Un bagnante lo ha portato a riva. Immediatamentesono scattati i soccorsi, allarmata la Guardia Costiera che ha allertato il 118. Senza l’esito sperato sono stati i varitentativi di rianimazione da parte ...

