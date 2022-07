Covid, che autunno sarà? Il punto di Walter Ricciardi (Di domenica 3 luglio 2022) «Il virus è il più contagioso esistente sulla faccia della terra». Sono le parole con cui il professor Walter Ricciardi descrive l'attuale ondata di contagi Covid. Una fase «solo parzialmente» differente da quelle che fino ad ora hanno contraddistinto la pandemia. Anche, ad esempio, per il fatto che le ultime varianti colpiscono meno i polmoni, colpendo soprattutto quelle che gli esperti chiamano vie aeree superiori. Covid: i rischi di reinfezione e Long Covid Il docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma, nonché consigliere del ministro Speranza, ha spiegato la situazione al Corriere della Sera del 3 luglio. Ha sottolineato, però, come tra gli aspetti da sottolineare di questa ondata ci sia la possibilità di reinfettarsi. «Se - ha detto - ad esempio ci infettiamo tre volte non acquisiamo ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 3 luglio 2022) «Il virus è il più contagioso esistente sulla faccia della terra». Sono le parole con cui il professordescrive l'attuale ondata di contagi. Una fase «solo parzialmente» differente da quelle che fino ad ora hanno contraddistinto la pandemia. Anche, ad esempio, per il fatto che le ultime varianti colpiscono meno i polmoni, colpendo soprattutto quelle che gli esperti chiamano vie aeree superiori.: i rischi di reinfezione e LongIl docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma, nonché consigliere del ministro Speranza, ha spiegato la situazione al Corriere della Sera del 3 luglio. Ha sottolineato, però, come tra gli aspetti da sottolineare di questa ondata ci sia la possibilità di reinfettarsi. «Se - ha detto - ad esempio ci infettiamo tre volte non acquisiamo ...

