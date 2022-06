F1 | Gp Gran Bretagna 2022 | Sainz | “A Silverstone tutto è possibile”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Alla vigilia dell’inizio del weekend delPremio di Formula 1 della, il pilota della Ferrari Carlosha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto passi nella giusta direzione ma bisognerà capire come farli su una pista ad alta velocità come questa. Se riuscissi a trovarmi a mio agio così come mi sono trovato in Canada, penso chesia. Negli ultimi giorni ci sono stati passi in avanti in termini di confidenza con la monoposto, finalmente sono riuscito a dimostrare anche in gara le mie capacità ed il mio adattamento con la vettura. Ora credo cherappresenti una nuova sfida; è molto simile a Barcellona, che è stata l’ultima gara in cui sono riuscito a spingere realmente. A ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Gran Bretagna, la casa reale “spreme” i sudditi nonostante la crisi. A Buckingham palace 100 milioni di fondi pubbl… - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista uomini. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico… - silsermi : RT @Teresa02247224: #Assange continua ad essere in carcere per aver rivelato crimini . Chi ha commesso i crimini di guerra è libero. La G… - sportface2016 : #F1, Gp #GranBretagna2022, #Sainz: “A #Silverstone tutto è possibile” -

Il Fatto Quotidiano

La prima clip è stata diffusa poche ore fa, anticipando il debutto in streaming, previsto intra poche ore. Purtroppo per il pubblico italiano lo show inizialmente non sarà visibile: da ......non assegna punti validi per le classifiche ATP e WTA (come "ritorsione" per la decisione della Federazione britannica di non ammettere tennisti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in) ... Gran Bretagna, la casa reale “spreme” i sudditi nonostante la crisi Silverstone, 30 giu. -(Adnkronos) - "Abbiamo fatto passi nella giusta direzione ma bisognerà capire come farli su una pista ad alta velocità come questa. Se riuscissi a trovarmi a mio agio così come m ...Imbarazzi, sui media e a corte, per la pubblicazione dei conti del bilancio annuale del cosiddetto Fondo Sovrano – ossia degli stanziamenti sovvenzionati con denaro dei contribuenti britannici per le ...