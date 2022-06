Johnny Depp torna sul set di “Pirati dei Caraibi”? L’attore smentisce (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Disney avrebbe offerto una cifra capogiro alL’attore Johnny Depp torna sul set? Dalle ultime indiscrezioni sembra che la Disney gli abbia fatto una offerta da capogiro per tornare sul set di “Pirati dei Caraibi”. Per anni Depp ha infatti vestito i panni di Jack Sparrow per poi vedere perdere il suo ruolo a causa della faida legale con la ex moglie Amber Heard. La casa di produzione della Disney era arrivata alla rottura con L’attore dopo le denunce di maltrattamenti. L’ultimo processo ha però scaglionato Depp. Secondo il sito australiano Poptopic, la casa cinematografica sarebbe molto interessata a fare un sesto capitolo della saga con Depp stesso. La proposta di Disney per Depp I ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Disney avrebbe offerto una cifra capogiro alsul set? Dalle ultime indiscrezioni sembra che la Disney gli abbia fatto una offerta da capogiro perre sul set di “dei”. Per anniha infatti vestito i panni di Jack Sparrow per poi vedere perdere il suo ruolo a causa della faida legale con la ex moglie Amber Heard. La casa di produzione della Disney era arrivata alla rottura condopo le denunce di maltrattamenti. L’ultimo processo ha però scaglionato. Secondo il sito australiano Poptopic, la casa cinematografica sarebbe molto interessata a fare un sesto capitolo della saga constesso. La proposta di Disney perI ...

Pubblicità

geminisdna : @MallowJpeg AHAHAHHAHA intendevo quello di Johnny Depp perché in questa immagine mi dà Jack Sparrow vibes - dopiot : RT @jodori1: D'accordo: anche io penso che Depp sia stato accusato ingiustamente e rovinato pubblicamente. È una vergogna: hold on Johnny????… - _Unbeliebubble : RT @RoxanneTheMoon: Io e Alessandra Amoroso non abbiamo mai mangiato inseme epoure posso dire che non ha fatto niente di male Vi dovete to… - lisadagliocchib : RT @jodori1: D'accordo: anche io penso che Depp sia stato accusato ingiustamente e rovinato pubblicamente. È una vergogna: hold on Johnny????… - infoitcultura : Johnny Depp, per ritornare sul set dei Pirati dei Caraibi offerti 300 milioni di dollari -