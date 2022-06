Giochi del Mediterraneo | lotta libera | argento Rinaldi | bronzo Caneva

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Arriva la medaglia d’per Enricanellaaideldi Orano. Nella finale della categoria 76 kg l’azzurra è stata sconfitta per 10-0 dalla turca Adar Yigit. Medaglia diinvece nella categoria 68 kg per Dalma, che nella sfida decisiva ha battuto la tunisina Jlassi. SportFace.

Enrica Rinaldi si ferma alla medaglia d'argento nella lotta libera 76 kg ai Giochi del Mediterraneo di Orano: in finale, l'azzurra viene dominata dalla turca Yasemin Yigit Adar col punteggio di 10-0.