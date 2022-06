Euro 2022 femminile: guida ai gironi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 6 lugio prende il via il torneo Euro 2022 femminile. L’Inghilterra dovrà affrontare nemici familiari, mentre Germania, Danimarca, Spagna e Finlandia si daranno battaglia nel “Gruppo della Morte” Girone A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord Inghilterra-Austria sarà la prima partita di un torneo storico per le Lionesses all’Old Trafford il 6 luglio, nazione che affronteranno anche il mese prossimo in una partita di qualificazione ai Mondiali del 2023. Il primo torneo importante di Sarina Wiegman come capo allenatore vedrà anche l’Inghilterra affrontare avversari familiari in Norvegia, che ha giocato ai Mondiali 2015 e 2019, e Irlanda del Nord, che sono anche nel loro girone di qualificazione alla Coppa del Mondo e si assicureranno una partita per catturare il fantasia dei sostenitori in almeno due paesi del Regno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 6 lugio prende il via il torneo. L’Inghilterra dovrà affrontare nemici familiari, mentre Germania, Danimarca, Spagna e Finlandia si daranno battaglia nel “Gruppo della Morte” Girone A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord Inghilterra-Austria sarà la prima partita di un torneo storico per le Lionesses all’Old Trafford il 6 luglio, nazione che affronteranno anche il mese prossimo in una partita di qualificazione ai Mondiali del 2023. Il primo torneo importante di Sarina Wiegman come capo allenatore vedrà anche l’Inghilterra affrontare avversari familiari in Norvegia, che ha giocato ai Mondiali 2015 e 2019, e Irlanda del Nord, che sono anche nel loro girone di qualificazione alla Coppa del Mondo e si assicureranno una partita per catturare il fantasia dei sostenitori in almeno due paesi del Regno ...

